يواجه مدرب فريق الفيصلي أمام التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، غيابات مؤثرة وصعبة للثلاثي البرازيلي ‏رافائيل سيلفا «تراكم بطاقات»، ‏ايغور روسي «أحمر»‏، جيليرمي اوجستو «تراكم بطاقات»، إضافة إلى اللاعب الذي برز بشكل جيد هذا الموسم أحمد أشرف «للإصابة»، وقد عمل خلال الأيام الماضية على إيجاد البديل الجاهز لتعويض هذا الغياب، ‏بينما الطرف الآخر فريق التعاون سيكون أكثر استقراراً؛ وذلك لعدم وجود غيابات مؤثرة، وقد يكون الغائب الأبرز في صفوف التعاون اللاعب «أحمد عسيري» للإصابة؛ إذ تعتبر غيابات الفيصلي مؤثرة جدا خصوصاً أن الثلاثي سيلفا وروسي وجيليرمي كانوا أحد أبرز العناصر التي أسهمت في وصول «عنابي سدير» للمباراة النهائية.