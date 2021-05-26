أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول "إيرفي رينارد" قائمة الأخضر للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الرياض خلال المدة من 31 من شهر مايو الجاري إلى 15 من شهر يونيو القادم استعدادًا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، التي تستأنف منافساتها بنظام التجمع وتستضيفها مدينة الرياض، وذلك بسبب القيود التي فُرضت في المدة الماضية على السفر، الناتجة عن جائحة كوفيد-19 في قارة آسيا.واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد (27) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وأسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، وزيد البواردي، وعبدالله العويشير، ومحمد الربيعي، وحسان تمبكتي، وعبدالله مادو، وعبدالإله العمري، وعلي البليهي، وسعود عبدالحميد، ومحمد البريك، وسلطان الغنام، ومهند الشنقيطي، وياسر الشهراني، وعبدالله عطيف، وعلي الحسن، وعبدالإله المالكي، وعلي الأسمري، وناصر الدوسري، وسامي النجعي، وسلمان الفرج، ومحمد الكويكبي، وفهد المولد، وعبدالرحمن غريب، وسالم الدوسري، وفراس البريكان، وعبدالله الحمدان، وصالح الشهري.وسيخوض الأخضر المنافسات المتبقية من التصفيات الآسيوية وهي ٣ مباريات، الأولى أمام منتخب اليمن في الخامس من شهر يونيو القادم ، فيما ستكون المباراة الثانية في الحادي عشر من الشهر نفسه أمام منتخب سنغافورة، وسيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في الخامس عشر من الشهر نفسه.يشار إلى أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته الرابعة بـ١١ نقطة.