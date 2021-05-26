اختتمت اليوم الأربعاء 26 مايو 2021م، أولى الندوات الوزارية الافتراضية الإقليمية، حول دستور الأدوية التقليدي والقيم الرياضية وفايروس كورونا المستجد، والتي تنظمها وزارة الرياضة، وتأتي ضمن البرنامج الزمني لأعمال الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة «الدورة السابعة»، والتي استضافتها الرياض منذ الاثنين الماضي.وافتتح السيد ماركوس دياز رئيس مكتب الدورة السابعة لمؤتمر الأطرافالندوة، إلى جانب الأستاذ عبدالعزيز المسعد الرئيس التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات، نائب رئيس مؤتمر اليونسكو للأطراف لمكافحة المنشطات، ومستشار سمو وزير الرياضة. كما تضمنت الندوة مشاركة السيدة غابرييلا راموس المدير العام المساعد لليونسكو للعلوم الاجتماعية والإنسانية، وسعادة الدكتور محمد صالح القنباز رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بالإضافة إلى السيدة كوستانزا فارينا مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية.وتهدف الندوة إلى معرفة آخر التطورات في دستور الأدوية ومعرفة مخاطر استعمالها، وتعارضها مع القيم الرياضية، بالإضافة إلى معرفة تأثيرها على فايروس كورونا المستجد، كما تضمنت الندوة جلسة حوارية مفتوحة بين المشاركين والحضور، بإدارة الدكتورة ريما الحوسني رئيس لجنة الموافقات في صندوق اليونسكو للقضاء على المنشطات، كما تم عرض تقرير موجز عن كافة محاور الندوة قبل ختامها.