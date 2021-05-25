عاد فريق الاتحاد للمنافسة الآسيوية مجدداً بعد ضمانه للمقعد الآسيوي بفوزه الصعب على ضيفه العين بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الرديف للجوهرة، ضمن لقاءات الجولة 29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف الفوز الاتحادي عن طريق مدافعه أحمد حجازي (د: 31)، وأضاع مهاجم العين جيترسون ركلة جزاء في الدقيقة 89 ليحصد الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الرابع عشر ويصل للنقطة 53 في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف الشباب، فيما تلقى العين الخسارة التاسعة عشرة وتجمد رصيده عند 20 نقطة وفي المركز السادس عشر والأخير.وفي مكة المكرمة أدرك فريق النصر تعادلاً صعباً وقاتلاً أمام مضيفه الوحدة بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، شهد اللقاء تقدم فريق الوحدة أولاً عن طريق ديمتري بيتراتوس من ركلة جزاء (د: 45+2)، فيما أدرك التعادل للنصر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء (د: 90+1)، وشهد اللقاء طرد مدافع الوحدة البرتو بوتيا (د: 90+4).وبهذه النتيجة يحقق النصر تعادله السابع في الدوري ويصل للنقطة 46 وفي المركز الخامس، فيما حقق الوحدة تعادله الخامس ويصل للنقطة 32 وفي المركز الرابع عشر وأصبح مهدداً بالهبوط للدرجة الأولى.الأهلي يتعادل مع أبهاوحقق فريق أبها تعادلاً هاماً مع ضيفه الأهلي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ،شهد اللقاء تقدم فريق الأهلي أولاً عن طريق حسين المقهوي (د: 39)، وأدرك التعادل لأبها اللاعب معاذ عفانة (د: 83)، وبهذه النتيجة يحقق أبها التعادل الخامس له ويصل للنقطة 35، فيما حقق الأهلي التعادل السادس ويصل للنقطة 39.الفتح يتفوق على القادسيةوتفوق فريق الفتح على ضيفه القادسية بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ،وجاءت أهداف الفتح الثلاثة عن طريق تي فريدي (د: 19)، كويفا (د: 58)، هلال سوداني (د: 69)، وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه الثاني عشر ويصل للنقطة 41، فيما تلقى القادسية الخسارة الحادية عشرة ويتجمد رصيده عند 34 نقطة.الاتفاق يهزم الرائدانتصر فريق الاتفاق على ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وأحرز أهداف الاتفاق كل من سعيد الربيعي (د: 14)، نعيم السليتي (د: 18)، وليد أزارو (د: 50) والذي حصل على بطاقة حمراء (د: 68)، فيما جاء هدف الرائد الوحيد عن طريق روني فرنانديز (د: 87).وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه الثالث عشر ويصل للنقطة 44، فيما تلقى الرائد خسارته الرابعة عشرة وتجمد رصيده عند 35 نقطة.