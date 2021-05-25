استقبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بحضور وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.وفي بداية اللقاء، نقل وزير الرياضة للرئيس السيسي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمنياتهما لمصر وشعبها بكل التقدم والنمو والازدهار.وأعرب الفيصل عن تقديره وشكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن الاستقبال والضيافة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين بما يخدم القطاع الرياضي، وخدمة شباب وشابات الوطن العربي كافة.حضر اللقاء وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية الدكتور أشرف صبحي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.