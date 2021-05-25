قطع الاتحاد الألماني الطريق على عدد من الأندية الأوروبية بإعلانه التعاقد مع المدرب هانز فليك، لقيادة منتخب «المانشفت»، خلفا ليواخيم لوف، على أن يبدأ مهمته عقب انتهاء مشاركة ألمانيا في بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2020»، المقررة خلال الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو القادمين،وقاد فليك، مساعد مدرب ألمانيا لوف حتى 2014، البايرن لحصد 6 ألقاب في موسم 2019-2020، كما أحرز لقب الدوري الألماني هذا الموسم، لكنه قرر الرحيل بعد شغل منصبه لمدة 18 شهرا.وكان لوف، الذي يرتبط بعقد حتى 2022، قاد ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014، عندما كان فليك مساعده، وأحرز كأس القارات 2017، لكن فريقه ودع كأس العالم 2018 من الدور الأول ويعاني منذ فترة.وخسرت ألمانيا 0-6 أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، في نوفمبر الماضي، في أسوأ هزيمة لـ«المانشفت».