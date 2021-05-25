قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مواجهة فريقي (الباطن ضمك)، ضمن مباريات الجولة (29) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان مقرراً لها أن تقام اليوم الثلاثاء بسبب ظروف الطيران والتي منعت نادي ضمك من الوصول لمطار القيصومة، لعدم إقلاع رحلته التي كان مقررًا أن تقل بعثة الفريق من الرياض، بعد وصولهم من مطار أبها.واعتمدت اللجنة غدًا الأربعاء موعداً لإقامة المواجهة على أرض ملعب نادي الباطن عند الساعة الـ9 مساءً.