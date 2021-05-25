وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء الإثنين 24 مايو 2021م، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان في استقباله لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي، والمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).وتأتي هذه الزيارة لمناقشة عددٍ من البرامج المشتركة في الجانب الرياضي، إضافة إلى دراسة إقامة وتنفيذ عدد من المبادرات الرياضية المتنوعة، التي تخدم كافة الرياضيين في البلدين الشقيقين، كما سيحضر سموه جانباً من منافسات بطولة كأس العرب للصالات، المقامة حالياً في القاهرة.