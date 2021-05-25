تستضيف العاصمة الرياض اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة «الدورة السابعة»، والذي سيقام على مدار يومين.ويعقد الاجتماع بحضور ومشاركة أمين عام الاتفاقية من اليونسكو ونائب مدير عام اليونسكو وممثلي الجهات: «الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، اللجنة الأولمبية الدولية، الإنتربول، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة، ورئيس الموافقات في اتفاقية اليونسكو»، بالإضافة إلى رئيس المكتب التنفيذي لليونسكو نائب وزير الرياضة في جمهورية الدومينكان، ونواب الرئيس «وزير الرياضة الروسي، وزير الرياضة السنغالي، مستشار وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، ونائب وزير الرياضة الصيني».وسيتناول الاجتماع عدداً من الأجندات التي تهتم بمستجدات الاتفاقية، ومتابعة تطبيق الدول المشاركة «191 دولة» لأهداف الاتفاقية وما نصت عليه، وإصدار القرارات المتعلقة بالامتثال، إضافة إلى مناقشة جدول أعمال المؤتمر الرئيسي المقرر عقده في باريس «مقر اليونسكو»، خلال أكتوبر المقبل من العام 2021م.