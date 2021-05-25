زار صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن ورئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية مساء الأثنين، نادي الباطن رافقه أمين المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من أعضاء المجلس بهدف تحفيز الفريق الأول قبل مباراتيه المقبلتين أمام ضمك والعين، ضمن الجولتين الأخيرتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر إقامتها اليوم ولاحقا من هذا الاسبوع.وأكد سموه خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، أن الانتصارات تتطلب روح قتالية وعزم، وتركيز كبير، لا سيما في ليلة كل مباراة وخلال المعسكر الإعدادي، مشدداً على أن ذلك الأمر يحتاج إلى أن يكون التصميم شعار الجميع وثقة كل منا بزميله فيما يتعلق بأهمية المرحلة والإصرار على تحقيق أهم أهدافنا المتمثل في الفوز ولا شيء غيره، مشيراً إلى العروض المتميزة التي قدمها الفريق في الفترة السابقة من المنافسة، أسهمت في تبوئه مركزاً جيدا آخذا في الاعتبار الموسم الاستثنائي بعد الصعود، لافتاً سموه الانتباه إلى أن ذلك يحتم العزيمة للبقاء في الطليعة والتمسك بادخال الفرح لأنفس جميع الاهالي بالمحافظة.وحول مواجهة ضمك قال: "كلنا ثقة بنجوم السماوي بتحقيق الفوز وحسم البقاء في الدوري رسمياً بحول الله".وفي نهاية الزيارة قدم المجلس دعماً مادياً للنادي محفزاً به اللاعبين والجهازين الفني والاداري.