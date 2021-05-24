حقق نادي الهلال لقب الدوري السابع عشر في تاريخه والبطولة 62 في مجمل بطولات الزعيم الرسمية حيث حسم الدوري قبل جولة من نهايته إذ وصل الى النقطة 58 بعد ان تغلب على التعاون بنتيجة 1-0 حيث إن أعلى رصيد نقطي ممكن أن يصل له صاحب المركز الثاني الشباب هو 57 نقطة في حال فاز في مباراته الاخيرة. ويعتبر هذا الدوري هو الرابع للهلال خلال خمس سنوات 2017م - 2018م - 2020م - 2021م والثاني على التوالي.فيما اقترب المحترف الفرنسي في صفوف نادي الهلال بافيتيمبي قوميز من تحقيق لقب هداف الدوري برصيد 24 هدفا ويبعد بـ7 أهداف عن أقرب منافسيه الارجنتيني كريستيان جوانكا برصيد 17 هدفا. ويعتبر قوميز في حال حصوله على لقب الهداف أكبر لاعب عمراً يحقق لقب هداف الدوري من بداية دوري المحترفين.