قلب فريق الشباب تأخره أمام مضيفه الفيصلي إلى فوز قوي بخماسية مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد المجمعة ضمن لقاءات الجولة ٢٩ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم فريق الفيصلي عن طريق هشام فايق (د: ٢٣)، ومن ثم أحرز الشباب خمسة أهداف جاءت عن طريق متعب الحربي (د: ٤٣)، سيبا (د: ٥٩)، كريستيان جوانكا (د: ٧٩)، فابيو مارتينيز (د: ٩٠)، ايغالو (د: ٩٠+٥).وبهذه النتيجة يحقق الشباب الفوز السادس عشر ويصل للنقطة ٥٤ وفي المركز الثاني، فيما تلقى الفيصلي الخسارة الحادية عشرة وتجمد رصيده عند ٣٦ نقطة وفي المركز التاسع.