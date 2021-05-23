أعلن رئيس الغرفة التجارية بحفر الباطن العضو الذهبي بنادي الباطن رفيدان الرفيدان تكفله بشراء جميع تذاكر مواجهة الباطن وضيفه ضمك، التي ستقام بعد غد (الثلاثاء) على ملعب الباطن بحفر الباطن في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقدمت إدارة الباطن شكرها وتقديرها للرفيدان على هذه البادرة التي وصفتها بغير المستغربة، وتأتي ضمن سلسلة من وقفاته بجانب النادي.

من جانبه أكد الرفيدان لـ"عكاظ" أن ما قدمه من دعم ما هو إلا واجب يتحتم عليه، مضيفاً أن جماهير الباطن تستحق ذلك.

وحول مواجهة ضمك قال: "كلنا ثقة بنجوم السماوي بتحقيق الفوز وحسم البقاء في الدوري رسمياً بحول الله".

ودعا الرفيدان في نهاية حديثه الجماهير للحضور والمؤازرة، لافتاً إلى أن جمهور السماوي لا يحتاج إلى دعوة.