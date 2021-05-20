فجع الوسط الرياضي والإعلامي (الخميس) برحيل الشيخ فيصل بن محمد الشهيل رئيس ناديي الهلال والنهضة الأسبق ومؤسس صحيفة الرياضي، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ظهر الخميس، بعد مسيرة طويلة في المجال الرياضي امتدت لأكثر من 45 عاماً.

ويعد الشيخ فيصل الشهيل من رموز الرياضة السعودية، من خلال مسيرته الطويلة التي بدأت مع نادي الهلال وانتهت برئاسة نادي النهضة قبل عدة سنوات، واستطاع الشهيل الصعود بفريق النهضة إلى الدوري الممتاز بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى وبقائه لأكثر من 23 سنة.

وقد تم تكريم فيصل بن محمد الشهيل قبل ثلاث سنوات من قِبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، نظير ما قدمه للرياضة السعودية وتحديداً رياضة المنطقة الشرقية، حيث يعتبر داعماً رئيساً لجميع أندية المنطقة الشرقية.

وقدمت إدارة نادي النهضة برئاسة لطفي الدوسري خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد فيصل الشهيل، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما قدمت العديد من الأندية الرياضية تعازيها لأسرة الشيخ فيصل الشهيل رحمه الله.

الشهيل.. دعم العديد من الأندية والإعلام

ويعتبر الشيخ فيصل الشهيل رحمه الله من الداعمين لأندية المنطقة الشرقية، ويحمل عدة عضويات شرفية من أندية المملكة، وسبق له أن قدم الدعم لأندية الشرقية ورياضة المنطقة الشرقية بخلاف رئاسته لنادي النهضة، كما أنه ـ رحمه الله ـ يعد من الداعمين للإعلام، حيث أسس صحيفة الرياضي قبل انتقال ملكيتها إلى منصور البلوي، وسبق له أن ساهم بتأسيس صحيفتي الوطن والجزيرة، وأشرف على تحرير جريدة الجزيرة وحمل عضوية جريدة اليوم، وتقلد منصب نائب رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم، فيما ترأس نادي الهلال عام 1390 حتى 1395.

من جانبه، رفع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تعازية عبر «تويتر» لأسرة فيصل الشهيل ـ رحمه الله ـ قائلاً:‏ «خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الأستاذ فيصل الشهيل - رحمه الله -.. الفقيد أحد الذين نعتز بخدماتهم الكبيرة ومساهماتهم الفاعلة في خدمة الرياضة السعودية.. أسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبدوره غرد مدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر: «‏رحم الله الأستاذ فيصل الشهيل‬⁩.. ‏الشخصية الريادية.. ببصمات الخير.. والمنجزات الإدارية.. وأبرز قادة مؤسسات الإعلام.. والرياضي الذي لا يُنسى.. خالص العزاء لأسرته وذويه.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون».

ورفعت إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي تعازيها لأسرة الشيخ فيصل الشهيل عبر حساب النادي الرسمي، مذكراً بأن الشهيل سبق أن قدم دعما ماليا للنادي وحضر حفل الصعود، واستذكر الإعلامي فالح الصغير عبر حسابه في «تويتر»:«‏كانت هذه الندوة مِن الندوات الجميلة التي عُقدت بمنزلي قبل أزمة كورونا عندما كنت استضيف الأدباء والمفكرين والمسؤولين ووجهاء المجتمع في الأحدية، كان فيصل الشهيل‬⁩ شفافا وصريحا وحديثه مفيد للحاضرين، مضى الوقت في تلك المناسبة سريعاً وجميلاً، هي الحياة تمضي بسرعة.. ‏رحمك الله يابو منصور».

فيما قال الإعلامي الزميل وليد الفراج: «فقدت المنطقة الشرقية قبل قليل واحدا من أعلامها وشخصياتها المرموقة، حيث انتقل إلى رحمه الله اليوم الشيخ فيصل الشهيل‬⁩ رئيس سكة الحديد الأسبق ورئيسي في صحيفة الرياضي (1995-2003)».

فيما علق الإعلامي عثمان العمير: «توقف قلب أستاذنا ⁧‫فيصل الشهيل‬⁩ الذي كان ينبض طيلة عمره، ومعه.. نحزن ونحزن ثم نحزن»؛ وقال رئيس نادي النصر مسلي آل معمر: «‏لم يكن الشيخ ⁧‫فيصل الشهيل‬⁩ رجل دولة فحسب، بل أفنى حياته في خدمة الثقافة والإعلام والرياضة.. عرفته في بداياتي الإعلامية حينما أصدر جريدة الرياضي، حيث كان داعما للشباب، محبا للخير، ويحظى بحب وتقدير كل من يعرفه.. ‏رحمة الله عليك يا أبا منصور، تعازينا لذويه ومحبيه».

فيما علق رئيس نادي الهلال فهد بن نافل: «رحم الله فقيدنا الأستاذ ⁧‫فيصل الشهيل‬⁩ الذي قدم الكثير، وعمل وساهم خلال العقود الستة الماضية في مسيرة إنجازات الهلال‬⁩ وزعامته داخليًا وخارجيًا.. برحيله نفقد رجلًا قدم الكثير لوطنه، نعزّي أنفسنا بوفاته والعزاء لأهله وذويه وكافة الأوساط الرياضية والهلالية والإعلامية».