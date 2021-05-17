أثبتت الفحوصات الطبية التي خصع لها مدافع فريق التعاون أحمد عسيري على مفصل القدم الأيمن حاجته للراحة والعلاج في الأيام القادمة، وبذلك لن يتمكن عسيري من المشاركة مع فريقه في مباراتي الهلال وضمك في الجولتين الختامية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى جانب المباراة الختامية أمام الفيصلي على نهائي كأس الملك للموسم الحالي.وكان عسيري تعرض للإصابة بالتواء في مفصل القدم خلال مباراة الديربي أمام الرائد يوم (السبت) الماضي، والتي انتهت لصالح السكري بنتيجة (1/‏2) ضمن مباريات الجولة (27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.