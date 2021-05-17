أثبت مهاجم فريق الفيصلي محمد الصيعري نجاح اعتماد المدرب شاموسكا عليه كأحد الأوراق الهجومية التي يستفاد منها خلال مجريات أية مباراة، إذ نجح في المساهمة في تحقيق فريقه لانتصار ثمين عقب قلب نتيجة اللقاء أمام فريق أبها الذي كان يتقدم حتى الدقيقة (78) بهدف مقابل لا شيء، واستطاع الصيعري تسجيل هدفين في الدقيقتين (79) و(86)، وقيادة فريقه للنقطة (36) في المركز التاسع في سلم ترتيب فرق الدوري، ويملك الصيعري ستة أهداف في رصيده حتى الآن في الدوري.من جانبه، أكد محمد الصيعري أن الفوز الذي تحقق من أمام فريق أبها جاء في الوقت المناسب الذي نحتاج فيه لنقاط المباراة الثلاث والتي أسهمت في ابتعاد الفريق الكروي عن أية حسابات تتعلق بالهبوط، مبيناً أن الانتصار جاء نتاج العمل الفني والإداري، والدعم والمتابعة من قبل الإدارة وأعضاء الشرف، مقدماً الهدفين اللذين سجلهما في شباك أبها لجميع محبي «عنابي سدير»، متمنياً أن يوفق وزملاؤه اللاعبون لتحقيق الانتصارات في مباراتي الشباب والهلال في الدوري، إلى جانب حصد كأس الملك من أمام فريق التعاون وتقديمه هدية لجمـاهيـر الفيصلي الغالية.