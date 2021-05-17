يفتح مدربا الهلال والأهلي البرتغالي مورايس والروماني ريجيكامب ملف مواجهة «الكلاسيكو» التي ستجمع الفريقين بعد غد (الأربعاء) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن مباريات الجولة (28) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يسعى مدرب الهلال مورايس لتحقيق الفوز وتعزيز فرصة محافظة فريقه على لقب الدوري الذي يملك حالياً (52) نقطة في «الصدارة»، فيما يطمح المدرب الأهلاوي ريجيكامب لتحقيق فريقه الانتصار والبقاء ضمن أندية الوسط بعد فقدان فرصة المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري، ويملك (38) نقطة.هذا ويواجه عدد من لاعبي الفريقين خطر الإيقاف في حال حصول أحدهم على الإنذار في مباراة «الكلاسيكو» القادمة، وهم عبدالله حسون، وفيجسا، وسلمان المؤشر من (الأهلي)، وياسر الشهراني، وكويلار، ومحمد كنو، وجيوفينكو، وسالم الدوسري، إذ ستكون مواجهة الأهلي عقب لقاء «الكلاسيكو» أمام فريق أبها يوم (الثلاثاء) القادم، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، فيما ستكون مواجهة الهلال أمام فريق التعاون يوم (الأحد) القادم على ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ضمن مباريات الجولة (29) في الدوري.ميدانيا، سيبدأ مدربا الفريقين اليوم (الإثنين) في التحضيرات الفنية للقاء «الكلاسيكو» القادم، إذ سيجري كلا المدربين مناورات كروية سيعمدان من خلالها لتنفيذ اللاعبين بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية. ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الفريقين تغييرات فنية بسيطة وفق الأسلوب الفني الذي سينتهجه كلا المدربين في مباراة الكلاسيكو المرتقبة.