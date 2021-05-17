يبدأ مدرب فريق النصر مينيز تجهيزاته الفنية لمواجهة فريق الرائد يوم (الخميس) القادم، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن مباريات الجولة (28) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يطمح مينيز لمواصلة فريقه للانتصارات وحصد النقاط من أجل التقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري. هذا ويسعى المدرب مينيز لتجهيز بديل اللاعب نور الدين مرابط الذي حصل على البطاقة الحمراء في لقاء العين الماضي، إذ سيجري مناورة كروية اليوم سيحدد من خلالها اللاعب البديل، جانب اعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة القادمة، وحرص المدرب مينيز ومساعداه على متابعة لقاء الديربي الذي جمع التعاون والرائد وانتهت نتيجة اللقاء لصالح التعاون (1/2)، وقام بتدوين أبرز نقاط الضعف في الرائد الذي سيواجه النصر في الجولة القادمة.