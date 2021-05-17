علمت«عكاظ» من مصادرها أن المباراة الختامية لكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، والتي ستجمع فريقي التعاون والفيصلي، ستقام يوم الخميس (27) مايو الجاري على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض.وكان التعاون نجح في الوصول للمباراة النهائية عقب الانتصار على الفتح بنتيجة (2/‏3)، بينما بلغ الفيصلي المباراة الختامية عقب الفوز على النصر بهدف مقابل لا شيء ضمن دور نصف النهائي. هذا ويعتبر وصول فريق التعاون للنهائي للمرة الثالثة في تاريخه، إذ خسر في الأولى الكأس من أمام النصر 1990، وفاز باللقب في الثانية من أمام الاتحاد 2019، وفي المرة الثالثة يطمح في حصد أغلى الكؤوس المحلية، فيما وصل الفيصلي للنهائي مرتين، خسر الكأس من أمام الاتحاد 2018، وحالياً يتطلع للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.هذا وستشهد المباراة الختامية حضوراً جماهيرياً بنسبة (40%) في مدرجات «درة الملاعب» بالرياض.