نفى مدير الفريق الكروي الأول بنادي الدحيل القطري إسماعيل أحمد في تصريح خاص لـ«عكاظ» دخول نادي الدحيل القطري في مفاوضات رسمية مع لاعب نادي الاتحاد البرازيلي رومارينهو، مؤكداً أن كل ما يتردد عن انتقال رومارينهو للدحيل نهاية الموسم يعتبر أخباراً غير صحيحة.من جهة أخرى، وفي الوقت الذي أعلنت فيه لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مواجهة نادي الاتحاد ونظيره العين في الجولة 29 ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لرديف الجوهرة بسبب انشغال ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع تقرر أن تكون نسبة الجماهير الحاضرة للمواجهة بعدد 400 مشجع في مدرجات الملعب الرديف للجوهرة الذي يتسع لـ1000 مشجع، وذلك بحسب النسبة المعلنة من قبل وزارة الرياضة المقدرة بـ40%.وعلى الصعيد الفني يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته التحضيرية لمواجهة أبها القادمة، إذ سيجري المدرب مناورة تدريبية بعد التدريب الاسترجاعي الذي أعقب مواجهة الاتحاد وضمك، إذ يواصل الفريق تدريباته في المعسكر الإعدادي المقام في أبها. ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي كاريلي على الأسماء التي خاض بها مواجهة ضمك مع إجراء تغييرات على وسط الفريق بإشراك الثنائي برونو هنريكي وعبدالإله المالكي ضمن القائمة الأساسية.ودخل لاعب خط الوسط بنادي الاتحاد المغربي كريم الأحمدي ضمن قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف عن تمثيل الفريق الاتحادي في ما تبقى من جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب حصوله على الكرت الأصفر السابع أمام فريق ضمك في الجولة 27 وضمت قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف عبدالمجيد السواط وعبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي، وستكون المواجهة القادمة للفريق الاتحادي أمام فريق نادي أبها في الجولة 28 دورياً.