واصل فريق الاتحاد تفريطه في النقاط بعد تعادله بصعوبة مع مضيفه ضمك بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة ضمن لقاءات الجولة ٢٧ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء تقدم فريق ضمك أولاً عن طريق مهاجمه إيميليو زيلايا (د: ٧)، وعادل للاتحاد نجمه غاري رودريغيز (د: ٨٤).وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد تعادله الحادي عشر ويصل للنقطة ٤٧ متراجعاً للمركز الرابع، فيما حقق ضمك التعادل الثامن له ووصل للنقطة ٢٩ وفي المركز الخامس عشر ما قبل الأخير.