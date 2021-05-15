تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة 27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 لقاءات، إذ يستضيف الفتح (سابع الدوري) نظيره الوحدة (المركز 15) عند الساعة 6:55م، وفي ديربي القصيم يستضيف الرائد (عاشر الدوري) جاره التعاون (رابع الدوري) عند الساعة 7:20م، وفي ختام لقاءات الجولة يحل فريق الاتحاد (ثالث الدوري) ضيفاً ثقيلاً على نظيره ضمك (المركز 14) عند تمام الساعة التاسعة مساء.مصيرية للوحدةعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يدخل فريق الوحدة لقاءه أمام مضيفه الفتح على أمل الفوز ولا غيره لإعادة آماله في البقاء في دوري المحترفين، إذ يحتل فرسان مكة المركز الخامس عشر ما قبل الأخير برصيد 27 نقطة حصدها من 8 انتصارات و3 تعادلات و15 خسارة، وله من الأهداف 35 وعليه 53 هدفاً. أما فريق الفتح فإنه يدخل لقاء الليلة بحثاً عن النقاط الثلاث للاقتراب من مراكز المقدمة، إذ يحتل النموذجي المركز السابع برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارا ومثلها خسائر و5 تعادلات، وله من الأهداف 48 وعليه 50 هدفاً.ديربي القصيم «لا للتهاون»على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق الرائد لقاءه أمام جاره التعاون بحثاً عن نقاط الأمان، إذ يحتل رائد التحدي المركز العاشر برصيد 35 نقطة حصدها من 10 انتصارات و5 تعادلات و11 خسارة، وله من الأهداف 39 وعليه 37 هدفاً. أما فريق التعاون فإن طموحاته مختلفة عن جاره، إذ يسعى لتحقيق النقاط الثلاث للمنافسة على مقاعد دوري أبطال آسيا، إذ يحتل سكري القصيم المركز الرابع برصيد 44 نقطة حصدها من 12 انتصارا و8 تعادلات و7 خسائر، وله من الأهداف 40 وعليه 26 هدفاً.الاتحاد يبحث عن «الثاني»على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام مضيفه ضمك بحثاً عن الفوز واعتلاء المركز الثاني في جدول الترتيب، إذ يحتل عميد الأندية السعودية المركز الثالث برصيد 46 نقطة جمعها من 12 انتصارا و10 تعادلات و4 خسائر، وله من الأهداف 39 وعليه 26 هدفاً. أما فريق ضمك فإنه يطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية والابتعاد عن مراكز الهبوط، إذ يحتل فارس الجنوب المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة حصدها من 7 انتصارات ومثلها تعادلات و12 خسارة، وله من الأهداف 37 وعليه 46 هدفاً.