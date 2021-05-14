فرط فريق الهلال بالانفراد بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تعادله مع ضيفه الباطن بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة 27 لدوري المحترفين.

وشهد اللقاء تقدم الهلال أولاً عن طريق بافيتيمبي قوميز (د: 19)، ومن ثم عادل للباطن محترفه محمد الرياحي (د: 29)، وفي الوقت القاتل من عمر اللقاء أضاع قوميز ركلة جزاء لفريقه الهلال (د: 90+6)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة يحقق الهلال تعادله السابع في الدوري ويصل للنقطة 52 وفي صدارة جدول الترتيب، فيما حقق الباطن التعادل التاسع له في الدوري ويصل للنقطة 30 وفي المركز الثالث عشر.