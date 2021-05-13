أصدرت وزارة الرياضة أخيراً البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، الذي تضمّن عدداً من الإجراءات الاحترازية المهمة، كالتباعد وارتداء الكمامات، إضافة إلى آلية دخول الجماهير ومنع التجمعات داخل المدرجات أو عند الأبواب الداخلية والخارجية، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات.ويأتي ذلك إلحاقاً للقرار الصادر في 29 مارس 2021، الخاص بحضور الجماهير المحصّنين للمباريات الرياضية بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021، بناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا المستجد الصادرة في حينه.وحدد البروتوكول الفئات التي سيسمح لها بحضور المباريات الرياضية وفقاً لما يظهر في تطبيق «توكلنا» على النحو التالي:أولاً: محصّن: من أكمل الحصول على جرعتين من اللقاح.ثانياً: محصّن جرعة أولى: من حصل على جرعة واحدة من اللقاح.ثالثاً: محصّن متعافي: من أصيب بالفايروس وتعافى، شريطة أن يكون قد أمضى أقل من 6 أشهر منذ إصابته بالفايروس.كما سيتم السماح بالدخول للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 7 سنوات وتقل عن 18 سنة، شريطة أن تكون حالتهم في تطبيق «توكلنا» غير مصاب أو غير مخالط.وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.