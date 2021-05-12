أصدرت وزارة الرياضة البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، الذي تضمن عددا من الإجراءات الاحترازية المهمة، كالتباعد وارتداء الكمامات، إضافة إلى آلية دخول الجماهير ومنع التجمعات داخل المدرجات أو عند الأبواب الداخلية والخارجية، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات.

ويأتي ذلك إلحاقا للقرار الصادر في 29 مارس 2021، الخاص بحضور الجماهير المحصّنين للمباريات الرياضية بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب اعتبارا من تاريخ 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021، بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا المستجد الصادرة في حينه.

وحدد البروتوكول الفئات التي سيسمح لها بحضور المباريات الرياضية وفقا لما يظهر في تطبيق «توكلنا» على النحو التالي:

أولا: محصّن: من أكمل الحصول على جرعتين من اللقاح

ثانيا: محصّن جرعة أولى: من حصل على جرعة واحدة من اللقاح

ثالثا: محصّن متعافي: من أصيب بالفايروس وتعافى، شريطة أن يكون قد أمضى أقل من 6 أشهر منذ إصابته بالفايروس

كما سيتم السماح بالدخول للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 7 سنوات وتقل عن 18 سنة، شريطة أن تكون حالتهم في تطبيق «توكلنا» غير مصاب أو غير مخالط.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.





بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية

البيئة والتباعد الاجتماعي

• تقليل الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 40٪ كحد أقصى.

• يسمح بحضور الأشخاص من هم فوق 18 عاما، بشرط أن يكونوا مصحنين سواء (محصّن جرعتين، محصّن جرعة أولى، محصّن متعافي)

• يُسمح بدخول الأشخاص من سن 7 سنوات إلى أقل من 18 سنة، ولا يشترط أن يكونوا محصّنين أو متعافين، لكن يجب أن تكون حالتهم في «توكلنا» غير مصاب وغير مخالط.

• يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سويا، ويجب تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم وبين بقية الأشخاص

• في حال عدم توفر منصة إلكترونية يتم طرح التذاكر عن طريق النادي مع وجوب تطبيق التباعد الاجتماعي

• يمنع بيع التذاكر في الملعب يوم المباراة.

• تخصيص مشرفين في مواقف السيارات لتنظيم دخول السيارات حسب التوقيت المحدد في التذكرة.

• تزويد دورات المياه بصنابير تعمل ذاتيا، وفي حال صعوبة ذلك فيجب تخصيص عامل لكل دورة مياه للقيام بتطهير وتنظيف دورة المياه بشكل دوري.

• تخصيص أماكن لرابطة الجماهير معزولة عن بقية الجماهير والتأكد من استخدام المعدات والأدوات من قبل شخص واحد وعدم تداولها بين الأشخاص.

• وضع ملصقات أرضية وعلامات واضحة للوقوف

• تحدد مقاعد الجلوس للمحافظة على المسافة الآمنة (متر ونصف) بين المقاعد بما فيها مقاعد الدرجة الأولى والمنصة.

• حجز التذاكر يتم عن طريق منصة إلكترونية لضمان التباعد الاجتماعي ويحدد فيها (وقت دخول الملعب - وقت الخروج - بوابة الدخول - بوابة الخروج).

• وجود عدد مناسب من المنظمين لضمان تطبيق التباعد وتجنب الزحام.

• يجب تخصيص مسارات قبل وبعد البوابات لضمان التباعد الاجتماعي وأماكن لفحص درجة الحرارة.

• توزيع معقمات الأيدي والمناديل على الجماهير عند الدخول وفي حال صعوبة ذلك توفر المعقمات وتوضع في مكان واضح للجمهور.

• تطهير وتعقيم الأسطح الأكثر احتمالية للمس.

• تمنع التجمعات بين شوطي المباراة أو بعد النهاية

• تحدد مداخل ومخارج الجمهور لكل مربع.





الحماية والوقاية

• التأكيد على أخذ لقاح كورونا لكافة العاملين أو عمل مسحة PCR كل 7 أيام

• الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقمات بشكل دائم

• الحرص على ارتداء أدوات الحماية عند تنظيف وتطهير الملعب والتخلص منها بالطريقة السليمة.

• يُسمح بتقديم أو بيع المأكولات والمشروبات على الجماهير في المدرجات

• منع أي شخص لا يرتدي الكمامة من دخول الملعب





الإبلاغ والمراقبة

• عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة بالأجهزة المعتمدة والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت.

• قياس درجة الحرارة لجميع القائمين على الملعب وجميع العاملين يوميا قبل بداية فترة العمل

• عدم تمكين أي شخص من العاملين في الملعب، لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا من العمل أو دخول الملعب حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج

• يلتزم الموظف أو العامل بالعزل الذاتي في المنزل في حال شعوره بالأعراض ويجب عليه عدم الحضور للملعب

• في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد القائمين على الملعب يجب تطبيق الإجراءات والاحترازات الواردة في دليل التعامل مع الحالات المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض «كوفيد-19» بمقر العمل والصادر من «وقاية».

• منع الأشخاص الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول الملعب

• يستخدم تطبيق (توكلنا) للتأكد من الحالة الصحية للأفراد، ويتم منع وجود أي شخص حالته (مصاب)، أو مخالط لحالة مصابة

• الإبلاغ عن الحالات بين العاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية ويشتبه بإصابتهم بفايروس «كوفيد-19» ويجب منعهم من دخول الملعب

• في حال وجود سكن للعاملين، فيجب تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم

• يجب التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة لحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقا للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة





التوعية والتثقيف

• توعية العاملين والجمهور والقائمين على الملعب عن أعراض الفايروس ووسائل انتقاله، وتجنب الذهاب للملاعب في حال ظهور أي اعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة

• نشر المنشورات التوعوية في جميع مداخل الملعب وفي أماكن بارزة، وعند شراء التذاكر ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن ما يلي

1- طرق انتقال الفيروس والوقاية منه

2- التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم وحثهم على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية

3- اتباع آداب العطاس والسعال

4- التنبيه المستمر بأهمية الالتزام بإتباع إرشادات السلامة والحماية من الفيروس والتباعد الجسدي ومنع التجمعات





التنفيذ

• وضع لوحة تتضمن بيانا بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها

• تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة

• تعيين حراس أمن مدربين لمنع التزاحم وتطبيق التباعد الاجتماعي

• إنشاء قنوات تواصل للقائمين على الملعب للإبلاغ عن المخالفات والعمل على تجنبها

• تعيين مشرفين مسؤولين عن تطبيق الاشتراطات الصحية

• إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن مرض «كوفيد-19» لجميع الموظفين