أوضح رئيس نادي الهلال فهد بن نافل أن أمام ⁧‫الهلال⁩ ولحظة تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، 4 مباريات بمثابة «نهائيات» مصيرية غايتنا الفوز فيها؛ للحصول على الدوري الـ17، وفي هذا المنعطف الحاسم من مسيرة الدوري بدأت تتزايد محاولات لتشتيت الهلال خارج الملعب بافتعال موضوعات غير دقيقة.‏إلى جانب تلك المحاولات، ندرك أن كثيرا من وسطاء اللاعبين (وغيرهم من بعض أتباعهم المنتفعين) يستخدمون طُرقا ملتوية لا يتسع المقام لشرحها من أجل تسويق موكليهم اللاعبين، وأبرزها الزج باسم ⁧‫الهلال⁩ زيفا، أو افتعال حملات إعلامية ممنهجة لتحقيق مآربهم،خلاصة القول: «أهدافنا واضحة، أمامنا 4 مباريات، كل تركيزنا ينصب بالفوز فيها، وثقتنا كبيرة بكافة أبطالنا اللاعبين وكل ما يثار ندرك غايته، ولن يثنينا شيء عن مواصلة المشوار معا ليستمر ⁧‫الهلال أولًا⁩».واختتم حديثه برسالة إلى الجماهير ⁧‫الهلالية⁩ العزيزة، قائلاً: «المعول منكم كما عهدناكم أن تستمروا في كونكم خط الدفاع الأول تجاه كل من يهدف لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب النادي، إضافة إلى استمرار دعمكم لأبطالنا لنفرح سويا بمزيد من الألقاب».