أعلنت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق تمديد عقد اللاعب البيروفي كريستيان كويفا سنة إضافية، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ قدومه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.ووقع لاعب وسط منتخب بيرو كويفا في 26 يناير الماضي في كشوفات «النموذجي» قادما من نادي ملطية سبور التركي بعقد لمدة عام ونصف، في صفقة وصفها الكثيرون حينها بأنها «ضربة معلم» نسبة للسجل المميز الذي يمتلكه اللاعب.وبالفعل لم يخيب كويفا التوقعات وقدم مستويات لافتة وقاد الفتح للفوز في كثير من المناسبات من خلال صنع وتسجيل الأهداف. وكان أول ظهور تهديفي لكويفا حينما قاد الفتح للفوز على الشباب بتسجيله هدف الفوز في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف للنموذجي في الجولة التاسعة عشرة، كما سجل هدفاً في مرمى الهلال في الجولة 21، وسجل هدفين من أهداف فريقه الأربعة في مرمى الأهلي خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 24 وانتهت فتحاوية بأربعة أهداف مقابل هدف، وفي الجولة 25 أحرز للفتح هدفاً قاتلاً في مرمى الفيصلي في الدقيقة 90؛ وهو الهدف الذي منح النموذجي نقاط المباراة الثلاث، حيث انتهت المواجهة بثلاثة أهداف للفتح مقابل هدفين للفيصلي.