قرر الظهير الأيسر في فريق الفيصلي محمد قاسم حسم مصير بقائه من عدمه عقب نهاية الموسم الحالي، إذ ينصب تركيز اللاعب حالياً على مباريات فريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستكون أمام فرق (أبها، والشباب، والهلال) والتي يحتاج من خلالها الفريق لتحقيق الانتصارات من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يهدد عنابي سدير في الموسم الحالي، رغم وصول الفريق الكروي للمباراة النهائية أمام فريق التعاون على كأس الملك للموسم الحالي.وكانت إدارة نادي الفيصلي أبلغت قاسم برغبتها في تجديد العقد قبل نهايته في شهر أغسطس القادم، ولم يتم الاتفاق بين الطرفين، رغم دخول اللاعب للفترة «الحرة» في شهر فبراير الماضي، إذ ستتضح الصورة كاملة في شهر يونيو القادم عقب نهاية الموسم الرياضي الحالي.وتشير مصادر «عكاظ» إلى أن هناك أندية محلية ترغب في الظفر بخدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ومن أبرزها النادي الأهلي الذي كان المدرب السابق فلادان أوصى الإدارة الأهلاوية السابقة بضرورة التعاقد مع اللاعب، وربما يتم حسم الأمر من قبل إدارة النادي الحالية خلال الفترة القادمة.