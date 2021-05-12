أشعلت زيارة عضو الشرف الهلالي الأمير فيصل بن يزيد أجواء التفاؤل في المعسكر الأزرق، قبيل مواجهة الباطن الدورية والمهمة على صعيد المنافسة على اللقب، وتابع التدريبات في إطار الوقوف بجوار الإدارة ودعم الفريق في استحقاقاته القادمة.

وجدد تحفيزه للاعبين والجهاز الفني للعمل على تحقيق الفوز والسعي بقوة لحسم اللقب.

وقال: «تشرفت الليلة بزيارة النادي واللقاء برئيس مجلس الإدارة ‪فهد بن نافل، الذي طمأنني على مستقبل الفريق، سعدت جدا بأفكاره وخططه، وأنا على ثقة بأن الهلال في أيدٍ أمينة، لاسيما في ظل تطابق وجهات بين الإدارة والشرفيين».

وأضاف، «أعضاء شرف الهلال واثقون بعمل الإدارة وبالتخطيط المحترف، ويقدرون حرصها على التفاهم والتشاور في ما يحقق مصلحة النادي، الهلال يتصدر الدوري، وعلينا كعشاق للنادي وأعضاء شرف الوقوف مع إدارتنا وتحفيزها».

وختم بالقول: «ميزة الهلال لديه محبون لا يتركونه وحيدا عند الظروف والأزمات، بل يتكاتفون ويقدمون الغالي والنفيس من أجل عودته، وهو ما شعرت به من حماس وعمل وجهود».