حقق فريق التعاون فوزاً كبيراً على ضيفه الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء المؤجل من الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وأحرز أهداف التعاون الأربعة كل من ليندر تاوامبا (د: 21)، كاكو من ركلة جزاء (د: 54)، أحمد عسيري (د: 90+1)، على النمر (د: 90+5)، فيما جاء هدفا الأهلي عن طريق لاعبه سلمان المؤشر (هدفان. د: 42، ومن ركلة جزاء د: 71)، وشهد اللقاء حصول لاعب التعاون محمد الغامدي على بطاقة حمراء (د: 69).

وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الثاني عشر ويصل للنقطة 44 وفي المركز الرابع، فيما تلقى الأهلي الخسارة الحادية عشرة وتجمد رصيده النقطي عند 35 نقطة وفي المركز التاسع.