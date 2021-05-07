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صالح الحربي (جدة) @okaz_sports
انفرد فريق الهلال بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه القوي على ضيفه ووصيفه الشباب بخمسة أهداف لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة 26 وذلك على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض.

وتناوب على إحراز أهداف الهلال الخمسة كل من بافيتيمبي قوميز (هدفين 3، ومن ركلة جزاء 25)، لوسيانو فييتو (د: 45+3)، ناصر الدوسري (د: 66)، محمد كنو (د: 84)، وجاء هدف الشباب الوحيد عن طريق فابيو مارتينيز (د: 5)، وشهد اللقاء حصول لاعب الشباب ايفر بانيغا على بطاقة حمراء (د: 45+1).


وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الخامس عشر ويصل للنقطة 51 محتلاً صدارة الترتيب، فيما تلقى الشباب خسارته السادسة وتجمد رصيده عند 48 نقطة وفي المركز الثاني.