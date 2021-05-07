انفرد فريق الهلال بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه القوي على ضيفه ووصيفه الشباب بخمسة أهداف لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة 26 وذلك على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض.وتناوب على إحراز أهداف الهلال الخمسة كل من بافيتيمبي قوميز (هدفين 3، ومن ركلة جزاء 25)، لوسيانو فييتو (د: 45+3)، ناصر الدوسري (د: 66)، محمد كنو (د: 84)، وجاء هدف الشباب الوحيد عن طريق فابيو مارتينيز (د: 5)، وشهد اللقاء حصول لاعب الشباب ايفر بانيغا على بطاقة حمراء (د: 45+1).وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الخامس عشر ويصل للنقطة 51 محتلاً صدارة الترتيب، فيما تلقى الشباب خسارته السادسة وتجمد رصيده عند 48 نقطة وفي المركز الثاني.