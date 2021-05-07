هناك العديد من القصص التي ستشهدها مواجهة الشباب والهلال اليوم (الجمعة)، بعيداً عن تحقيق الفوز في الديربي لأجل التربع على صدارة الدوري، والتنافس القوي بين الفريقين، ستشهد مواجهة ثنائية بين الهداف بافيتيمبي غوميز مهاجم الزعيم، وبين لاعب خط الوسط في الليث الأرجنتيني كريستيان جوانكا، إذ يتصدر قائمة الهدافين الأسد الفرنسي بـ«18» هدفاً، وبالرغم من أن خانة النجم الأرجنتيني جوانكا لاعب الشباب في خط الوسط الا أنه يملك 15 هدفاً ويعتبر رقماً مميزاً بالنسبة لمركزه، كونه يملك حسّاً تهديفياً مميزاً وقد يواصل أهدافه خلال مواجهة الهلال.فمن يساعد فريقه لتحقيق الفوز على الآخر، هل يفعلها غوميز وكتيبته الزرقاء، أم ستكون كلمة جوانكا برفقة الليوث قوية للعودة للصدارة؟