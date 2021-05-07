في شدة التنافس الكبير بين ناديي الهلال والشباب على تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يتصدر الأول الترتيب بفارق الأهداف، يلتقي الفريقان اليوم (الجمعة) ضمن الجولة الـ26 على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب عند الساعة 9:45 مساءً.وستتجه الأنظار إلى 11 لاعباً في الفريقين على وجه التحديد بسبب أنهم سبق ومثلوا الزعيم والليث، ولذلك سيدخل كل لاعب منهم المباراة وكأنها رد اعتبار أو «ثأر» لإثبات نفسه ووجوده بأنه لا يزال اللاعب القادر على العطاء داخل المستطيل الأخضر.في الليث 7سيحاول 7 من لاعبي الشباب سبق أن مثلوا فريق الهلال أن يقدموا كل ما لديهم لمساعدة فريقهم «الليث» في تجاوز محطة الهلال والوصول إلى النقطة 51 والتربع على صدارة الدوري، إذ يمثل الشباب حالياً من اللاعبين الذين ارتدوا قميص الهلال: عبدالله الزوري، أحمد شراحيلي، نواف العابد، عبدالله الشامخ، حسين القحطاني، عبدالملك الخيبري، والمنضم حديثاً الحارس مروان الحيدري.في الزعيم 4هناك في نادي الهلال، «المتصدر» بفارق الأهداف، 4 لاعبين مثلوا نادي الشباب، وسيكونون في الخط الأمامي للدفاع عن «الزعيم» ببسالة أولاً لتحقيق الفوز ومواصلة الحفاظ على الصدارة، وثانياً كون اللقاء أمام فريقهم السابق ويرغبون بإثبات أنفسهم، وهم: عبدالله الحمدان الذي انتقل أخيراً خلال فترة الانتقالات الشتوية، النجم الدولي عبدالله عطيف، متعب المفرج، هتان باهبري.