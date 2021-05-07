في ظل كوكبة من النجوم الكبيرة والأسماء المحلية والأجنبية الرنانة التي يمتلكها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب وتحديداً الأرجنتيني إيفر بانيغا، وأرقامه المميزة، الا أن الخطورة المزعجة لأي دفاع في أندية الدوري السعودي تأتي من النجم البرتغالي «الجناح» لاعب الليث فابيو مارتينيز صاحب الـ«5 أهداف» بالدوري، الذي سيعتمد عليه المدير الفني الإسباني كارلوس هيرنانديز صاحب الـ«36 عاماً»؛ لإزعاج الدفاعات الهلالية واستغلال بعض الأخطاء الفردية في هذا الخط، ومتى ما كان البرتغالي فابيو في يومه سيشكل خطورة لا توصف، ومن المتوقع أن يزور الشباك الهلالية.إحصائية فابيولعب: 20سجل: 5صناعة الأهداف: 3صناعة الفرص: 18التسديد على المرمى: 25المراوغات الناجحة: 32