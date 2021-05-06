تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو القمة المنتظرة التي ستجمع الشباب (وصيف الدوري) بضيفه الهلال (متصدر الدوري) وذلك مساء غد (الجمعة) في تمام الساعة 9:40 مساء على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، كما يستضيف التعاون (رابع الدوري) نظيره الأهلي (تاسع الدوري) عند الساعة 9:50 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.صراع القمةعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض يدخل صاحب الأرض فريق الشباب لقاء الغد أمام الهلال بحثاً عن الفوز وخطف النقاط الثلاث وصدارة الدوري، إذ يحتل الليث الأبيض المركز الثاني برصيد 48 نقطة حصدها من 14 انتصارا و6 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 51 هدفاً كأقوى خط هجوم في الدوري وعليه 32 هدفاً، فيما يدخل فريق الهلال هذا اللقاء سعياً للمحافظة على الصدارة بالفوز أو التعادل على أقل تقدير، إذ يملك الزعيم 48 نقطة جمعها من 14 انتصارا و6 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 45 وعليه 22 هدفاً كأقوى قلب دفاع في الدوري.والفائز في لقاء الغد سيقترب كثيراً من حسم لقب الدوري أما التعادل فإنه ينعش آمال المنافس الثالث ألا وهو الاتحاد الذي يملك 46 نقطة والذي تمكن من هزيمة الفريقين في الدوري الثاني ويتفوق عليهما في المواجهات المباشرة.عودة للراقي أم تأكيد للسكريوعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يلتقي فريق التعاون ضيفه الأهلي بحثاً عن الفوز لتكرار تفوقه في الدور الأول ولتأكيد أحقيته في المركز الرابع، إذ يملك سكري القصيم 41 نقطة حصدها من 11 انتصارا و8 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 36 وعليه 24 هدفاً كثاني أقوى دفاع في الدوري، أما فريق الأهلي فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن الفوز الذي طال انتظاره، إذ لم يذق طعم الانتصار في آخر 8 جولات، وكذلك لكسر سلسلة الخسائر التي وصلت لـ6 جولات متتالية كانت آخرها في الجولة الماضية أمام الرائد ليتراجع الراقي للمركز التاسع برصيد 35 نقطة حصدها من 10 انتصارات ومثلها خسائر و5 تعادلات وله من الأهداف 38 وعليه 44 هدفاً.