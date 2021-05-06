قام مدير مكتب وزارة الرياضة بحفر الباطن المكلف محمد النافع بزيارة لمقر نادي الباطن، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة النادي ناصر الهويدي وأعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الزيارة تفقد مرافق النادي.وأثنى على جهود الإدارة في تهيئة البنية التحتية وتفعيل الألعاب المختلفة، مؤكداً حرص واهتمام مكتب حفر الباطن على دعم النادي في تلبية احتياجاته، وقدم رئيس الباطن ناصر الهويدي شكره وتقديره للنافع على التعاون الكبير والجهود التي يبذلها في خدمة الرياضة بحفر الباطن، وفي نهاية الزيارة تم تكريم النافع بدرع تكريمية.على الجانب الآخر، يواصل الباطن تدريباته اليومية على ملعبه في إطار تحضيراته لمواجهة الهلال في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الرابع عشر من الشهر الحالي بالرياض، حيث تواصل التدريبات تحت إشرف مدرب الفريق الصربي الكسندر بتمارين لياقية وتكتيكية وسط جاهزية اللاعبين لخوض المواجهة، وكان الباطن لعب خلال فترة توقف الدوري الحالية مواجهة ودية أمام الرائد في بريدة خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.