حقق فريق النصر فوزاً صعباً على ضيفه الفيصلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الملك سعود بالرياض في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٦ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

احرز أهداف النصر كل من نورالدين امرابط هدفين (د: ١، ومن ركلة جزاء ٤٩)، سامي النجعي (د: ١٥)، بيتروس (د: ٤٠)، فيما أحرز أهداف الفيصلي كل من جليرمي (د: ١٢)، هشام فايق (د: ٢٧)، رافاييل سيلفا (د: ٨٨).

وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الحادي عشر ويصل للنقطة ٣٩ وفي المركز الخامس، فيما تلقى الفيصلي الخسارة العاشرة وتجمد رصيده عند ٣٣ نقطة وفي المركز الثاني عشر.