حرص أعضاء شرف الهلال على متابعة تدريبات الفريق وذلك لدعم مشواره في المرحلة القادمة نتيجة ما يمر به الفريق الأزرق من انخفاض في المستوى الفني، إذ تواجد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد رئيس النادي سابقاً، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس النادي سابقاً.ميدانياً عاود الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية وذلك بعد راحة اللاعبين يومين بعد نهاية دور المجموعات الآسيوية، وقد أشرف على التدريبات مساعد المدرب الثاني عبداللطيف الحسيني الذي ضمه المدرب الهلالي الجديد خوسيه مورايس للجهاز الفني، وقد اشتملت الحصة على التمارين اللياقية المتنوعة وتطبيق جمل تكتيكية وفنية، في حين شهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب سلمان الفرج وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.