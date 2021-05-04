كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن إدارة نادي النصر رفعت شكوى رسمية هذا المساء إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي ضد أحد اللاعبين الذين سبق أن مثلوا الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك إزاء تصريحات أدلى بها اللاعب فضائياً قبل يومين قال فيها إن انضمامه لنادي النصر قبل نحو ١٠ مواسم كان بطريقة غير نظامية، وإن خروجه من النادي أيضاً جاء بطريقة غير احترافية.

وضمّنت إدارة النصر شكواها جميع ما صرح به اللاعب وإشارته لأسماء عاملين سابقين قال إنهم ساعدوا في عملية انتقاله إلى النصر التي وصفها بغير النظامية.

ووجهت إدارة النصر شكواها إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معتبرة هذه التصريحات التي أدلى بها اللاعب إساءة بحق ناديها ومنسوبيه السابقين.