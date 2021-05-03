أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، القائمتين النهائيتين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، والقائمة النهائية للأعضاء الذهبيين والعاديين للنادي‬⁩ الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية التي ستعقد غدا الثلاثاء.

وضمت القائمة الأولى الدكتور زياد بن يوسف اليوسف مرشحا للرئاسة، ومعه 6 مرشحين للعضوية وهم: فهر بن حسن محمد طيب، سليمان الجميعي، الدكتورة ماوية بنت عبدالكريم خفاجي، الدكتور رأفت بن عبد الرحمن سمان، الدكتور محمد بن أديب قطب، الدكتور خالد بن أحمد الغامدي.

فيما ضمت القائمة الثانية:

ماجد النفيعي مرشحا للرئاسة ومعه 4 مرشحين كأعضاء وهم: بندر بن علي الدعجاني، محمد بن أحمد الديني، مازن ضيف الله، رائد بن محفوظ آل زومة.

ويتصدر قائمة الأعضاء الذهبيين صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، الذي يمتلك 7000 آلاف صوت تكفي لتنصيب أحد المرشحين.