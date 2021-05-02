أنهت إدارة نادي الهلال الاتفاق مع المدرب البرتغالي «خوسيه مورايس» وطاقمه الفني المساعد وذلك لقيادة الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري بدلاً من المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

وينتظر أن يصل مورايس وطاقمه المساعد إلى الرياض في وقتٍ متأخر من مساء اليوم الأحد، وقد مر مشوار «مورايس» الفني بالعديد من المحطات التدريبية بعضها في المملكة وآخرها كانت مع «جيونبوك» الكوري الجنوبي حيث قاده لتحقيق الدوري الكوري مرتين إلى جانب كأس كوريا، ونال «مورايس» على الصعيد الشخصي جائزة أفضل مدرب في كوريا الجنوبية عام 2019م.

وكان البرتغالي خوسيه مورايس قد عمل كمساعد مع المدرب مورينيو مع فريق تشيلسي الانجليزي قبل أن يصبح مدرباً رئيسياً.

ولعب مورايس ‏213 مباراة فاز في 102 وتعادل في 55 مباراة وخسر ‏56 وحقق ‏4 بطولات.