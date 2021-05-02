وجه أسطورة نادي الهلال صالح النعيمة نصيحة للاعبي الهلال بعد المستويات الباهتة وغير المقبولة في دور المجموعات الآسيوية التي تأهل منها من عنق الزجاجة بعد أن خدمته نتيجة مباراة الأهلي والدحيل القطري.

وقال النعيمة: «إخواني اللاعبين يجب أن تراجعوا حساباتكم اليوم قبل الغد، هل أنتم راضون عن ما قدمتموه هذا الموسم؟ أعذروني إخواني يجب أن تجتمعوا قبل تمرين الغد مع بعضكم البعض وأن تعقدوا العزم على مسح الصورة السابقة، فالملايين من الجماهير بانتظاركم أنتم لإسعادهم وأنتم كفء لها».

وعن تأهل الهلال غير المتوقع، قال: «البطولة أبت أن تودع زعيمها، بعد أن قصرت معه الإدارة وتخبط فيها المدرب وتكاسل اللاعبون، ما حدث لزعيم آسيا لا يليق بكبير القارة».