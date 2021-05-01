يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مساء غد الأحد الموافق 2 مايو 2021 المباراة الختـامية للنسخة السعودية من كأس الأبطـال الدولية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، إذ ستقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر «الراكة»، وستجمع بين فريق صقور المستقبل «الأبيض» أمام زملائهم فريق صقور المستقبل «الأخضر» عند السـاعة 10:00 مساءً

وكان الفريقان قد تأهلا للمباراة النهائية بعد أن تصدر كل منهما مجموعته خلال دور المجموعات برصيد 4 نقـاط، حيث تمكن فريق صقور المستقبل «الأبيض» من الفوز على الفتح ومن ثم تعادله الإيجابي مع القادسية بهدف لكل منهما، فيما تأهل صقور المستقبل «الأخضر» بعد فوزه على النصر وتعادله بنتيجة 3-3 مع الاتفاق في ختام مباريات دور المجموعات.

الجدير بالذكر أن كأس الأبطال الدولية انطلقت منذ 20 أبريل الماضي بمشاركة أندية الاتفاق، الفتح، القادسية، النصر، وفريقين مثلا برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم «أبيض – أخضر».