علمت مصادر "عكاظ" أن إدارة نادي الهلال تستعد للإعلان خلال الساعات المقبلة عن قرار إقالة مدرب الفريق "ميكالي" وذلك بعد النتائج السيئة التي قدمها مع الفريق في البطولة الآسيوية التي كادت أن تكلف الفريق الخروج من البطولة لولا أن خدمته نتيجة مباراة فريق الأهلي والدحيل القطري، وكان الفريق تلقى خسارة غير متوقعة في الجولة الأخيرة من أمام فريق شباب أهلي دبي بهدفين نظيفين.هذا وستبحث الإدارة الهلالية عن مدرب يكمل مع الفريق ما تبقى من مباريات الدوري الذي لا يزال الهلال يتصدر ترتيبه بـ"48" نقطة بفارق الأهداف مع فريق الشباب.