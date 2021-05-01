قال مدرب الأهلي لورينتو ريجيكامب بعد خروج فريقه من دوري أبطال آسيا إثر تعادله مع الدحيل القطري 1-1، أن المباراة كانت صعبة، والفريقان لعبا بطريقة قوية وجيدة للغاية.

وتابع "ليست مهمتي الحديث عن الأخطاء التحكيمية". "أتقدم بالتهنئة للاعبين على هذا المجهود الكبير الذي بذلوه في البطولة بشكل عام والمباراة على وجه التحديد".

وزاد المدرب الروماني "يجب علينا أن ننظر للمستقبل ونحاول أن نتطور. هيثم عسيري لاعب صغير في السن، ويؤدي بطريقة جيدة، أنا سعيد تجاه أدائه وعليه أن يتعلم من الفرصة الأخيرة التي أضاعها في المستقبل".

وعن مهمته في الأهلي قال "تسلمت المهام التدريبية في وقت قصير، لم تكن لدي الفرصة الكافية لكنني تعرفت على اللاعبين والآن لدي عائلة جيدة".

"علينا النظر إلى النتائج الإيجابية التي حققناها في هذه البطولة وأن نعكس ذلك على مستوانا في البطولة المحلية".

من جهته قال حارس الأهلي محمد العويس "أشكر زملائي اللاعبين على ما بذلوه، نأمل التعويض في المباريات القادمة. حزين لخروجي من البطولة، كنت آمل أن أساعد فريقي للتأهل في الأدوار المقبلة. راضون عن مستوانا في هذه البطولة، لقد استحققنا أكثر من ذلك".