غادر ممثل الوطن فريق الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بعد خروجه متعادلاً مع نظيره الدحيل القطري بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الرديف للجوهرة المشعة، في ختام دور المجموعات للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وشهد اللقاء تقدم فريق الدحيل أولاً عن طريق محترفه ميكاييل أولونجا (د: ٦١) والذي أضاع ركلة جزاء بعد خمس دقائق إذ ارتطمت كرته في العارضة (د: ٦٦)، ومن ثم عادل للأهلي النتيجة لاعبه البديل مهند عسيري (د: ٧٣)، وشهد اللقاء اشتباكات بالإيدي بين لاعبي الفريقين في أكثر من موقف بسبب الشد العصبي الذي تسبب به حكم اللقاء السريلانكي داليان بيريرا؛ لضعف شخصيته ولقراراته الخاطئة والتي حرمت الأهلي من ركلة جزاء، وبهذه النتيجة يحل الأهلي في المركز الثالث ويغادر المسابقة، وأهدى بطاقة التأهل لشقيقه فريق الهلال الذي تأهل لدور الستة عشر كأفضل ثاني.