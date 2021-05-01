تعرض ممثل الوطن فريق الهلال لخسارة غير متوقعة من نظيره فريق شباب الأهلي الإماراتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، في ختام لقاءات دور المجموعات للمجموعة الأولى.وأحرز هدفي شباب الأهلي الإماراتي محترفه البرازيلي إيغور جيسوس في الدقيقة ٥٤ من ركلة جزاء، والدقيقة ٩٠+١، وبهذه النتيجة حل فريق الهلال في المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط، فيما تصدر المجموعة فريق استقلول الطاجكستاني بذات الرصيد من النقاط وبأفضلية المواجهات المباشرة مع وصيفه الهلال.