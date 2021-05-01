انتَظَمَ لاعبوالمنتخب السعودي الأول للتايكوندو في معسكرهم الداخلي بمدينة أبها والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك الجاري.. استعداداً للمشاركة في التصفيات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١م، والبطولة الآسيوية (للقتال والبومسى)، ويضم المعسكر اللاعبين: علي عسيري وفهد السميح ورياض الظافري وهشام الدوخي وعبدالله القرني وعلي المبروك، واللاعبتين: أبرار بخاري ودنيا أبو طالب، ويشرف على الجهاز التدريبي المدربان الوطنيان محمد سعد القحطاني وفهد الدويسان، ولمنتخب السيدات المدربة المغربية فاطمة ايت حموا، والأخصائي محمد أزعوفي، والإداريان مصطفى القرني وخالد الأسمري، وإشراف مدير المنتخبات ناصر القحطاني.من جانبه أشار رئيس الاتحاد العميد شداد العمري، إلى أن الأمل كبير في تعزيز المنجزات التي تحققت على أرض الواقع للمنتخبات السعودية للرجال والسيدات، لافتاً إلى أن الهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق الذهب العالمي بعد أن أصبح اللاعب السعودي حاضرا بقوة خلال المشاركات التي يخوضها على الصعيدين الأقليمي والقاري.