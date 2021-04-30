اختتمت الجولة التفقدية الأولى لممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة اليد في مدينة جدة للوقوف على مدى جاهزية المرافق والصالات الرياضية استعدادا لاستضافة نادي الوحدة للبطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي ستقام في مدينة جدة خلال الفترة من 12-21 يونيو القادم بمشاركة 12 فريقاً آسيوياً.وشملت الجولة زيارة صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة)، إضافة إلى صالة الألعاب المختلفة بالنادي الأهلي ومجموع الصـالات الرياضية بجامعة الملك عبدالعزيز، حيث اطلع الوفد الآسيوي، وممثلو الاتحاد السعودي لكرة اليد على كافة المنشآت التي ستحتضن تدريبات الفرق المشاركة مع تنفيذ كافة شروط وبروتوكولات الاتحاد الآسيوي.وتقدم الحضور في الجولة نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا بدر ذياب، وأمين الصندوق بالاتحاد الآسيوي، والمدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي أحمد أبو الليل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، وأعضاء المجلس، وزهير القرشي، وعلي العليوات، وفاخر غاشي، والمدير التنفيذي للاتحاد محمد الجوهر، ومن جانب نادي الوحدة تواجد مدير إدارة الاستثمار والتسويق ماجد المفضلي، وعدد من ممثلي اللجان المنظمة في النادي.