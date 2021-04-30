قال رئيس نادي الهلال السابق الأمير نواف بن سعد، أنه اضطر للجوء للقضاء عقب ظهور تصريحات حول اختفاء 170 مليون ريال من خزينة الهلال بعد رحيله ومجلس إدارته، معتبرا أن ذلك «تشويه سمعة» بدون أي دليل.

وبين، «انتظرت عاماً ليصدر توضيح أو اعتذار، لكن عندما لم يحدث ذلك اضطررت للجوء إلى القضاء.. ووزارة الرياضة ورابطةدوري المحترفين لم يتلقيا أي مستند بخصوص الموضوع».

ولم يخف الأمير نواف تضايقه من وجود قضية بينه وبين الكابتن سامي الجابر رئيس نادي الهلال سابقاً «أمر يضايقني لكنني اضطررت له».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «المسار»، على شاشة «السعودية»، الجمعة، «أرى أن سامي الجابر واحد من أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة السعودية، وخدم الكرة السعودية والهلال كثيراً، لذا يحزنني وجود خلاف معه أو مع أي طرف هلالي».

وعن تقدمه باستقالته من رئاسة الهلال عام 2016، أكد أنها لم تكن وسيلة ضغط على أعضاء الشرف، إنما نتيجة عدم رضا الجماهير.

وتابع: «استقالتي من منصب نائب رئيس الهلال خلال رئاسة الأمير عبدالرحمن بن مساعد كان بسبب مرض ابنتي وعلاجها في الولايات المتحدة، ومرافقتي لها فترة طويلة هناك».